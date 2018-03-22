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Başkonsolos Hyden'dan Alanya'ya tam not

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden, İsveç Alanya Fahri Konsolosu olan turizmci Hilmi Tokuş ve Konsolos Yardımcısı Ayşe Göret Özdemir, bugün Alanya protokolünü ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret ettiler

Başkonsolos Hyden'dan Alanya'ya tam not

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden, İsveç Alanya Fahri Konsolosu olan turizmci Hilmi Tokuş ve Konsolos Yardımcısı Ayşe Göret Özdemir, bugün Alanya protokolünü ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret ettiler

22 Mart 2018 Perşembe 16:44
Başkonsolos Hyden'dan Alanya'ya tam not
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Haber: Alper KUTAY

ÖĞLE saatlerinde Alanya'ya gelen konuğunu İskele'deki Rıhtım Restoran'da ağırlayan Tokuş, ilk olarak Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'yu ziyaret etti. İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Kaymakam Harputlu, Alanya hakkında bilgiler verdi. Hyden ve Tokuş daha sonra Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'i makamında ziyaret etti. Şahin, "Karşılıklı işbirliği fırsatlarını değerlendirdiğimiz görüşmede, işadamlarımızın yurtdışı vizeleri konusunda da destek istedik. Muz ürünlerinden yapılmış bir sepet ve Alanya'yı anlatan çeşitli argümanların yer aldığı bir çanta da hediye ettiğimiz Başkonsolos Hyden ile Alanya'nın ekonomisi hakkında da fikir alışverişinde bulunduk" dedi. Hyden ve Tokuş son olarak Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Başsavcı Emre ise Alanya'nın bir huzur kenti olduğunu, turizm sezonunda Alanya'ya gelecek İsveçli konukların huzur içinde tatil geçirmeleri için tüm kolluk kuvvetlerinin turizmcilerle işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi. Yarın da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret edecek olan İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden ve Hilmi Tokuş, akşam saatlerinde Alanya'da kamp yapan İsveç U21 Milli Takım oyuncularını kaldıkları otelde ziyaret ettiler. Alanya'nın güvenli ve huzurlu bir kent olduğunu gözlemlediğini söyleyen Başkonsolos Hyden, Alanya'daki tüm yöneticilere ve turizmcilere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Therese HydenİsveçAlanyaFahri Konsolos
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