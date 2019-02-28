Başkanlık koltuğuna oturduğu hafta şampiyon oldu

21 ülke ve 28 takımdan 165 sporcunun mücadele ettiği Tour Of Antalya powered by AKRA'da yarışan iş insanı Ali Bıdı, iki mutluluğu birden yaşadı. Organizasyonda 65+ master erkekler kategorisinde mücadele eden Ali Bıdı, 61 kilometreyi 2 saat 11 dakikada bitirerek birinci oldu. Şampiyonluk kürsüsüne çıkan Ali Bıdı'ya ödülünü, Vali Münir Karaloğlu verdi.

Bir gün önce yapılan ANFAŞ Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olan Ali Bıdı, ekibiyle birlikte 2 yıl daha ANFAŞ'ın yönetiminde söz sahibi oldu. Ali Bıdı, bir gün arayla iki mutluluğu birden yaşadığını belirterek, yeni sezonda ANFAŞ'ın sportif çalışmalara daha çok ağırlık vereceğini söyledi.

Ali Bıdı, 22-26 Mart tarihlerinde, 'ANFAŞ Spor Turkey Fuarı'nı gerçekleştireceklerini ifade ederek, “ANFAŞ olarak kentimize ve ülkemize hem ekonomik katkı sağlayacak, hem de marka değerini artıracak yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Antalya Expo Center'da açılışını gerçekleştirmeyi planladığımız Spor Turkey, tüm doğa ve salon sporlarını tüm profesyonelleriyle birlikte içinde barındıracak. Fuar, yaratacağı ticaret hacminin yanı sıra bünyesinde gerçekleştirilecek şampiyona, yarışma, eğitim, konser ve eğlence alanlarıyla sadece bir fuar değil Antalya'nın spor festivali olacak" diye konuştu.