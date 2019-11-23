Başkanın aracına ateş açıp, "Bu son uyarı" notu bıraktılar
Karaman'da MHP'li ilçe belediye başkanı Recep Boyacıoğlu'nun evini ve aracını kurşunlayan saldırganlar tutuklandı. Şüphelilerin kurşunlanan aracın üzerine bıraktıkları "Bu son uyarı kan akacak" notunu, başkanın oğlu Ali Boyacıoğlu'na yazdıkları öğrenildi.
KARAMAN'DA, Kazımkarabekir Belediye Başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun evine ve aracına tüfekle ateş eden 3 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin, kurşunlanan aracın üzerine bıraktıkları "Bu son uyarı, kan akacak" notunu, başkanın oğlu Ali Boyacıoğlu'na yazdıkları öğrenildi.
"BU SON UYARI, KAN AKACAK"
Kazımkarabekir Belediye Başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun Pazar Mahallesi'ndeki evi ile park halindeki hafif ticari aracına, 19 Kasım gecesi kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş edildi.Saldırganlar aracın ön camına, "Bu son uyarı, kan akacak" notu bırakıp kaçtı.
TUTUKLANDILAR
Evde ve araçta maddi hasara neden olan saldırının ardından çalışma başlatan polis, şüphelilerin, başkanın oğlu Ali Boyacıoğlu ile aralarında husumet bulunan Mehmet Ö. ve arkadaşları İbrahim G. ve Muhammet Ali İhsan P. olduğunu tespit etti. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|12
|22
|2. Sivasspor
|11
|21
|3. Fenerbahçe
|11
|20
|4. Trabzonspor
|11
|19
|5. Alanyaspor
|11
|19
|6. Galatasaray
|12
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Giresunspor
|12
|13
|12. Adana Demirspor
|11
|12
|13. İstanbulspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|12
|9
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Levante
|14
|20
|11. Osasuna
|13
|19
|12. Villarreal
|13
|18
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|14
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6