Başkandan kadınlar gününde kadın şiddeti

09 Mart 2015 Pazartesi 14:36
FOX Haber'in görüntülediği olayda Midyat'ın AK Partili Belediye Başkanı, Şehmus Nasıroğlu, Başbakan Davutoğlu'nun otobüsüne binmek istedi. Ancak korumaların engeliyle karşılaşınca sinirlenip küfür etmeye başladı. Nasıroğlu bir kadın koruma görevlisini de eliyle kenara itekledi. Başkanın kadınlar gününde kadın korumaya yaptığı sert hareket tepki çekti. FOX kameraları olayı saniye saniye kaydetti.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 13:39