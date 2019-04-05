Başkan Yücel'e coşkulu karşılama

REKOR bir oyla 31 Mart Yerel Seçimleri'nden galip çıkan ve ikinci kez Alanya Belediye Başkanı olan Adem Murat Yücel, belediye çalışanları tarafından coşkulu bir törenle karşılandı. Alanya Belediyesi Mehter Takımı'nın müzikal şovu eşliğinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Alanya Belediyesine gelen Başkan Yücel'i belediye personelleri kapıda karşıladı.

‘AYRIM YAPMADAN ALANYA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Tüm personelin elini tek tek sıkarak teşekkür eden Başkan Yücel, "Sizlerin sevgisi, çalışma azmi ve destekleriyle yeniden karşınızdayım. Burası benim evim, sizler benim ailemsiniz. İçinde elbette ki başka davaya inanan, gönül verenler vardır. 5 yıl boyunca ayrım yapmaksızın, Alanyamızı daha iyi yerlere getirmek için durmadan çalışacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 21:09