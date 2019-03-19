Başkan Yücel’den UNESCO sözü

CUMHUR İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Alanya’nın gözde turizm komplekslerinden Gold City Hotel’de düzenlenen kahvaltı organizasyonunda Alanyalı ve Alanya’da faaliyet yürüten turizmcilerle bir araya gelerek, Alanya’nın turizmdeki mevcut ve gelecekteki konumu hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Yücel’e Cumhur İttifakı Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayları ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu eşlik ederken, kahvaltıya Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkanı Bilal Korkmaz ve çok sayıda turizmci katıldı. Toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, “Her platformda söylemekten zevk aldığım bir ifade var, Alanya dünyanın en güvenli, en huzurlu, en mutlu, çok dilli, çok dinli bir şehri. 5 yıl boyunca buraya, sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşadım. Bugün tekrar burada olmamın en büyük faktörü de bu süreçten alnımın akıyla çıkmış olmam. Şehir merkezinden en ücradaki mahallemize, ara sokaklardan yaylalarımıza, doğudan batıya, kuzeyden güneye, gençten yaşlıya, sanayiden turizme başarılı hizmet vermenin onuru ve gururu içerisindeyim” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: “ALANYA KALESİNİ UNESCO’YA ALDIRACAĞIZ”

Başkan Yücel Konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy geldiğinde Alanya turizmine neler yapabileceğimizi konuştuk. Turizmi 12 aya yaymak için neler yapabiliriz onu tartıştık. Bakanımız ziyaretinde özellikle belirtti ki kendisinin görev süresince Alanya’da planlanan golf tesisleri mutlaka hizmete girecek. Alanya’ya değer katacak projeler için deyim yerindeyse düğmeye basılacağını söyledi. Kendisine de ifade ettim, sizlere de belirtmek istiyorum. Alanya’nın en ücra köşesinde bir ekmek bile satılıyorsa bu dolaylı yoldan da olsa turizmin bir getirisidir. Türkiye, dünyada en iyi turizmin yapıldığı ülkelerden birisi. Gastronomi, hizmet, tesisler her şeyimizle üstünüz. 2021 yılına kadar hazırlanmış bir plan var, Alanya Kalesi’nin UNESCO Kalıcı Listesi’ne alınması için de adımlar atılıyor. Alanya Kalesi’ni bu listenin ilk sıralarına aldırmak için çalışmalar yapılıyor.” Toplantının kalan bölümü soru-cevap şeklinde gerçekleştirildi. Kahvaltının ardından turizmciler de Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’e bügüne kadar yaptığı hizmetlerin devam etmesi yönündeki dileklerini iletirken Alanya turizmine kattığı faydalardan dolayı da teşekkürlerini ifade ettiler.