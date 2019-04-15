Başkan Yücel’den turizm sezonu öngörüsü

ALANYA olarak 2109 turizm sezonuna hazır olduklarını ifade eden Başkan Yücel, “Turizm, bölgemiz için olmazsa olmazımız. Coğrafyası, tesisleri, bölgesi, kalitesi ve gastronomisiyle dünyada turizmi en iyi şekilde yapan ülkelerin başında geliyoruz. Dolayısıyla bölgemizin en büyük gelir kaynağı turizm. Bizler de hem yerel yöneticiler, hem de kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte daha dikkatli ve özverili çalışmalarla 2019 turizm sezonuna hazırız. Şu ana kadar elimize gelen verilerden yola çıkarak turizm sezonunun iyi geçeceğini ve yüreğimize su serptiğini söyleyebiliriz. 2019 turizm sezonunun çok güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz. Alanya’ya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Gerek ülke ekonomisine gerekse de bölge ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum” dedi.