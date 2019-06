Başkan Yücel’den ‘belgesiz uçuş’ açıklaması! 'Takipçisi olacağız'

İHALE ile kiralamaların gerçekleştirildiğini belirten Başkan Yücel, “Birimlerimizden gelen konuları değerlendirdik ve sonuca bağladık. Kamu mülkiyetlerinin kiralanması konusu gündemimizdeydi. İhale usulü ile kiralamaları gerçekleştirdik, kiralayan arkadaşlara hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.Başkan Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu makamlarında ziyaret ettiklerini söyleyerek, “Dün Cumhur İttifakı kadrolarımız, seçilmiş tüm meclis üyelerimiz, ilçe ve kadın kolları başkanlarımız, gençlik kollarımız, Ülkü Ocakları başkanımızla birlikte Ankara ziyaretimizi gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkan’ımız Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettik. Bizleri makamında ağırladılar. Alanya ile ilgili tüm projelerimizi ve hedeflerimizi kendisine ilettik. Alanya halkının selamlarını ilettik. Sayın Bahçeli de Alanya halkına çok selamlarını iletti. Her zaman için Alanya halkının ve yerel yönetiminin arkasında olduğunu beyan etti. Aynı gün Sayın Dışişleri Bakanı’mız Mevlüt Çavuşoğlu’nu da makamında ziyaret ettik. Bizlere çok güzel bir misafirperverlik örneği gösterdi. Aynı şekilde Alanya ile ilgili dosyalarımızı O’na da ilettik. Kendisinin görüşlerini de aldık. Birlikte bir yol haritası belirleyerek, bunu da gerekli zamanlarda kamuoyu ile paylaşıp ortak akıl olarak hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi. Yamaç paraşütçülerinin belgesiz uçuş yapan pilotlarla ilgili şikayetlerinin sorulduğu Başkan Yücel, “Bazı arkadaşların konuyla ilgili açıklama yapmakta gerekçeleri var. Fakat daha yeni yeni tanımlanan bir sektör olunca bizlere de ulaşan bir belge olmadı. Yıllık yenilenmeler yetkili mecralar tarafından gerçekleşmediğinden dolayı hemen hemen her alanda bir sıkıntı var. Sadece geçici belgelerle hareket ediyorlar. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. İlgili bakanlık ve kurumlardan beklenen yazılar gelince vatandaşlarımız bu bölgede gerçek anlamda hizmet verebilecekler. Biz de bölgeyle ilgili yeni bir düzenleme yaptık. Bölgede tek tip bir proje geliştirerek düzenleme getireceğiz. Aynı sektörün bulunduğu diğer bölgelerin de üzerine çıkaracak bir hizmet kalitesi getireceğiz. Biz hizmet sektörünün arkasındayız, bu işi aklı selim bir şekilde yapan kişilerle çalışmak zorundayız. Zaten bu bölgede bu sektörde hizmet verecek kişilere yakın zamanda bir sınırlama getirdik. Bu işe gönül ve emek verenleri de hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Öncülük yapanların arkasında yerel yöneticiler olarak duracağız” açıklamasında bulundu. MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Java marka motor hediye eden Yücel, “82 plaka Java motoru ile Devlet Bahçeli’ye daha önce de olduğu gibi mesajımızı esprili bir şekilde verdik. Kendisinin de meydanlarda söz verdiği gibi arkasında duracaktır. Kendisi de gençliğinde iyi bir Java motoru kullanıcısı olduğunu söylemişti, biz de kendisine 1979 yapımı bir motor hediye ettik. Çok mutlu ve koleksiyonuna ekledi” dedi. Başkan Yücel, Demirtaş’ta bulunan belediye biriminin kapatılmasıyla ilgili, “Belediyenin yapmış olduğu ve yapacağı işlemlerle ilgili birçok söylenti çıkıyor. Bu söylentilerin çoğu da asılsız. Bizim yılda iki ay emlak ofislerimize ihtiyacımız oluyor, biri beşinci ayda, biri de onuncu ayda. Bunun haricinde diğer şubelerimiz zaten çalışıyor. Biz aynı süreçte Demirtaş’taki ofisimizi tekrar açacağız ama oradaki personelin işi olmadan on ay orada oturmasına ne siz ne de biz müsaade ederiz. Gerekli aylarda bu birimlerde üç-dört tane personelimiz var. Bu arkadaşlarımızı bu iki ay dışında ihtiyaç olan diğer birimlerimize yönlendiriyoruz. Ama vakti geldiği zaman halkın işini kolaylaştırmak için bu birimlerimiz tekrar hizmette olacak. Bu söylemler birkaç kişinin rahatı bozulacağı için basın yoluyla çıkarılıyor, onlara da teessüflerimizi bildiririz” şeklinde konuştu.