Başkan Yücel’den belediye işçilerine sözleşme müjdesi

-Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye işçileri için 3 yıllık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde dün mutlu sona ulaşıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Belediye-İş Sendikası Temsilcileri arasında düzenlenen imza töreninden iki taraf da mutlu ayrıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, söz verdikleri gibi çalışanları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. İşçilere enflasyonun üzerinde zam verdiklerini dile getiren Başkan Yücel, "Personelimizin her zaman yanında olduk. 5 yıldır personelimizin hak ettiğini günü gününe alması için ne gerekiyorsa yaptık. Bundan sonra da tüm belediye çalışanlarımızın daha iyi şartlarda çalışması için ne gerekiyorsa yapacağız. Yeni sözleşmemizi sendikamızla imzaladık. Personelimizi enflasyona ezdirmedik. Belediyemiz bütçesine göre yapabileceğimiz en fazla artışı sağladık. Yeni sözleşmemiz işçilerimize, sendikamıza ve belediyemize hayırlı olsun" dedi.

İŞ GÖREMEMEZLİK RAPORU ALAN İŞÇİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLİYOR

Maaşlara yansıyacak ücret farklılığının yanında, işçiler lehine çeşitli sosyal haklar da getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Yücel, “Toplu İş Sözleşmemizin 43. Maddesi ile hastalık nedeni ile iş görememezlik raporu alan işçilerin SGK tarafından ödeme yapılmayan ve eksik ödeme yapılan günlerine dair ücretleri ve diğer ödemeleri de belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Böylelikle işçilerimizin bu konudaki büyük bir mağduriyetini, hak kaybını da gidermiş olduk.” dedi.

“ADEM BAŞKAN 5 YILDA İŞÇİYE NE GEREKİYORSA YAPTI”

Alanya Belediye-İş Sendikası Baş Temsilcisi Ali Kuloğlu, “ Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in göreve geldiği 31 Mart 2014 tarihinde, 15 Mart 2014 imzalı iş sözleşmesi çerçevesinde alt limit 39 TL olarak belirlenmiş iken, her 2 yılda bir yapılan bu anlaşma kapsamında 15 Mart 2015’te yapılan iş sözleşmesinde bu rakam 65 TL’ye, 15 Mart 2017’de de 80 TL’ye çıkmıştır. 15 Mart 2019 itibariyle de geçerli olacak rakam 110 TL olarak belirlenmiştir. Başkanımız en üst limitten ücret sözleşmesini imzalamıştır. Personelim ve sendikam adına kendisine teşekkür ederim.” dedi.

“ŞARTLARI DOYURUCU BİR SÖZLEŞMEYE İMZA ATTIK”

Belediye-İş Sendikası Baş Temsilcisi Kuloğlu, işçilerin maaşlarının enflasyonun altında kalmayacak şekilde bir sözleşmeye imza attığı için Başkan Yücel’e teşekkür ederek, "Oldukça başarılı bir sözleşmeye imza attık. İşçi arkadaşlarımız adına tatmin edici bir sözleşme oldu. Bizlerin taleplerini karşılayan Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve komisyon üyelerine teşekkür ederim. Eminim ki işçi arkadaşlarımız da zammı sevinçle karşıladı" diye konuştu.