Başkan Yücel ve muhtarlar Üsküp'ü inceledi

Haber: Alper KUTAY

ÜSKÜP Aleksandar Palace Otel'in toplantı salonunda gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısına Başkan Yücel, merkez ve kırsal mahalle muhtarları ve birim müdürleri katıldı. Alanya Belediyesi'nin 4 yılda yaptığı hizmetleri anlatan tanıtım filmi ile başlayan istişare toplantısında konuşan Başkan Yücel, önümüzdeki dönemlerde yapacağı projeleri muhtarlarla paylaştı. Yapılması planlanan işlerin ve mahallelerdeki eksikliklerin istişare edildiği toplantıda konuşan Başkan Yücel, “Amacımız Alanya'yı bir adım ileri götürmek. Sorunların çözümü konusunda sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli. Öncelikle katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Merkez ve kırsal mahallelere daha iyi hizmet götürmek için sizlerle sürekli iç içeyiz" dedi.

'MUHTARLAR ÇALIŞMA ORTAĞIMIZ'

Başkan Yücel, "Ancak bugün hem kültürel hem de kaynaşma adına buradayız. Alanya'ya en iyi şekilde hizmet etmek için birimlerimiz 24 saat görev başında. Bu doğrultuda en önemli görev mahalle muhtarlarımıza düşüyor. Sizler istekleri ve sorunları bildiriyorsunuz, bizler de çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz zaman kırsal mahallelerin en önemli sorunu yoldu. Çok şükür şu anda yol ve park sorunlarını ortadan kaldırdık. 2018 yılında da aynı gayret ve azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

'ARTIK DAHA SIK BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Mahalle muhtarlarının her zaman fikir ve önerilerini dikkate aldıklarını belirten Başkan Yücel, “Yaklaşan turizm ve yayla sezonu öncesi muhtarlar ile bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. İcracı birim müdürlüklerinin de katılımıyla belirli günlerde muhtarlar ile değerlendirme toplantılarına başlayacağız. Bu doğrultuda hizmetlerimizi daha doğru ve hızlı bir şekilde vatandaşa ulaştıracağız" dedi. Muhtarlar adına bir konuşma yapan Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, “Öncelikle böyle bir geziyi düzenlediği için Başkan Yücel'e teşekkür ederim. Bizim için farklı ve kültürel bir gezi oldu. Muhtar arkadaşlarımız için de verimli bir gezi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

