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Başkan Yücel vatandaşla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hafta sonu kırsaldaki Bıçakçı Mahallesi'nde vatandaşla buluştu

Başkan Yücel vatandaşla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hafta sonu kırsaldaki Bıçakçı Mahallesi'nde vatandaşla buluştu

22 Nisan 2018 Pazar 23:12
Başkan Yücel vatandaşla buluştu
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 4 yıldır sürdürdüğü mahalle gezilerine devam ediyor. Başkan Yücel, Bıçakçı Mahallesi’nde vatandaşla kahvaltıda bir araya geldi. 4 yıllık hizmetlerini ve projelerini anlatan Başkan Yücel, “Mahallelere yatırımlarımız devam edecek" dedi. Muhtar Murat Çay ve mahalle sakinlerinin daveti üzerine Bıçakçı Mahallesi’nde vatandaşla bir araya gelen Başkan Yücel, son 4 yılda mahallelere yapılan hizmetleri ve projelerini anlattı. Alanya Belediyesi’nden birçok hizmet aldıklarını, mahallenin en büyük sorunu olan yol konusunun da Başkan Yücel sayesinde çözüldüğünü belirten Bıçakçı Mahalle Muhtarı Murat Çay, "Alanya Belediyesi mahallemizde asfalt ve diğer sorunlarımızı çözdü. Mahallenin yolları da genişletildi. Başkanımız genişleyen bu yolun da önümüzdeki günlerde asfaltlanacağının müjdesini verdi. Mahallem adına kendilerine teşekkür ederim" dedi. Fırsat buldukça kırsalda bulunan mahalleleri ziyaret ettiklerini belirten Başkan Yücel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana mahallelerimizi ziyaret ederek sorunları ve talepleri birebir vatandaşın kendinden dinlemeye özen gösteriyoruz. Bıçakçı Mahallesi'nin de önceliğine göre sorunlarını çözdük. Yeni genişletilen mahalle yolunu da inşallah kısa sürede asfaltlayarak hizmete açacağız" dedi.

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Adem Murat YücelAlanya Belediye BaşkanıBıçakçı Mahallesi
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