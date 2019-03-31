Başkan Yücel sandık başında: 'Kazanan memleketimiz olsun'

MEVCUT Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel’e ziyaretlerinde, Antalya AK Parti Milletvekili Sena Nur Çelik, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toplu, MHP Eski Milletvekili Hüseyin Yıldız, Alanya Belediyesi MHP Meclis Üyesi Emine Çalış, Cumhur İttifakı 1’inci Sıra Meclis Üyesi Adayı Kerim Aydoğan eşlik ettiler. Hacet’te bulunan Atatürk Ortaokulu’nun ardından Ömer Halisdemir Ortaokulu’nu ziyaret eden Adem Murat Yücel, sandık başkanları ile görüşerek kolay gelsin dileklerini iletti. Oy kullanmak için gelen halkın da ilgisine selamlaşarak karşılık veren Başkan Yücel, seçimle ilgili Dim TV’ye (dimtv.tv) açıklamada bulundu. Adem Murat Yücel, “Halkımız demokrasinin gereğini yapıp oyunu kullanıyor. Alanya’da şu ana kadar huzurlu geçen bir seçim süreci yaşıyoruz. Halkımız için hayırlısını diliyoruz. Bugün gerçekleşen seçim sonucunda kazanan memleketimiz olsun.” dedi.