Başkan Yücel öyle bir sürpriz yaptı ki: Duygu dolu anlar
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Hayate Hanım İlkokulu’nda 5 yıl öğretmenliğini yapan Müşerref Demirci'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi
GÜNCEL 25.11.2019, 00:25
BAŞKAN Yücel, aynı zamanda Alanya Belediye Meclis Üyesi CHP’li Erkan Demirci’nin annesi olan öğretmeni Müşerref Demirci’yi evinde ziyaret etti. Öğretmeninin eline öpen ve bu özel gününü kutlayan Başkan Yücel, öğretmenine çiçek ve hediye takdim etti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette, yaklaşık bir saat boyunca öğretmeni ile hasret gideren Başkan Yücel, “Sadece özel günlerde değil, her zaman öğretmenlerimizin yanındayız. Benim bu günlere gelmemde büyük katkısı olan ilkokul öğretmenime bir kez daha teşekkür ederek, öğretmenler gününü kutluyorum ve sağlıklı uzun bir ömür diliyorum” dedi. Başkan Yücel ve ilkokul öğretmeni Demirci, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
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