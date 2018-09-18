Başkan Yücel öğrencilerin talebini unutmadı

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eğitime yaptığı yatırımlara devam ediyor. Geçen yıl öğrencilerin kendisine ilettiği talebi dikkate alan Başkan Yücel, çalışmaların tamamlandığı Hacıkadiroğlu Ortaokulu'ndaki öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti. Başkan Yücel, belediye ekiplerinin tamamladığı gölgelik, delinatör montajı, 35 metre uzunluğundaki bordür çalışması, bahçe çizgilerinin yenilenmesi ve okul çevresindeki ana caddede ulaşım kolaylığı için kaldırım yenileme çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN TALEBİ HER ŞEYİN ÖNÜNDEDİR'

Başkan Adem Murat Yücel, eğitim adına öğrencilerden gelen taleplerin her şeyin önünde olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geçen yıl sonu bizlerden talep ettiğiniz bütün çalışmaları tamamladık ve bugün itibariyle sizlerin hizmetine sunuyoruz. Artık teneffüslerinizi yağmurda da güneşte de rahatça bahçede geçirebileceksiniz. Sizlere ve öğretmenlerinize hayırlı uğurlu olsun. Sizlerden gelen talepler her zaman bizlerin önceliğidir. Hepinize bütün eğitim hayatınız boyunca başarılar diliyorum."

Hacıkadiroğlu Ortaokulu Müdürü Mustafa Karagedik'in teşekkür plaketi ve çiçek takdim ettiği Başkan Yücel'e yoğun ilgi gösteren öğrenciler de teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 11:11