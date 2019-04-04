Başkan Yücel mazbatasını alacağı tarih belli oldu

ALPER KUTAY

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren ve kazanan Adem Murat Yücel, 3 günlük itiraz süresinin ardından mazbatasını yarın alıyor. 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde Alanya merkez, belde ve köylerden toplam 94 bin 056 oy alarak, 59 bin 165 oy alan en yakın rakibi Millet İttifakı Adayı Abdullah Sönmez’e fark atan Adem Murat Yücel’in, yarın Alanya Adliyesi’ndeki İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını alması bekleniyor. Öte yandan Yücel’in yanı sıra hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı listesinden seçilerek meclis üyesi olan 37 üye de yarın mazbatalarını alacaklar. Mecliste bu dönem Cumhur İttifakı’ndan Adem Er, Mustafa Tuna, Fevzi Aladdinoğlu, Mustafa Toksöz, Kerim Aydoğan, Mehmet Ali Kiriş, Ali Şahin, Alper Birer, Melike Nazifoğlu, Pauline Müftüoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Muammer Özbudak, Mehmet Ali Tekin, Bilal Azak, Kerim Ertekin, Meliha Aras Erdoğan, Mustafa Sünbül, Ahmet Dayanç, Nuri Tokuş, Arif Tok, Emine Hacıgökmen Çalış, Kayhan Balta, Ali Rıza Kayacı, Mehmet Babaoğlu ve Mehmet Şenli görev alacak. Millet İttifakı’ndan ise Erkan Demirci, Hasan Can Kamburoğlu, Fikret Arık, Nazmi Zavlak, Hasan Basar, Didem Dim Özaltın, Hüseyin Yaman, Halit Öztürk, Yılmaz Bağışlar, Hacı Mevlüt Zavlak, Serkan Salvur ve Alper Kan yarın mazbatalarını alıp haftaya Salı günü yapılacak yeni dönemin ilk meclis toplantısıyla meclis mesaisine başlayacaklar.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 15:53