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Başkan Yücel, İskenderunlu muhtarları ağırladı

İskenderun Belediyesi tarafından Alanya'ya yönelik organize edilen ve belediyecilik anlamında neler yapıldığını yerinde görmek amacıyla düzenlenen geziye katılan İskenderunlu muhtarlar, Alanya Belediyesi'nin çalışmalarına ve Başkan Yücel'e tam not verdiler

Başkan Yücel, İskenderunlu muhtarları ağırladı

İskenderun Belediyesi tarafından Alanya'ya yönelik organize edilen ve belediyecilik anlamında neler yapıldığını yerinde görmek amacıyla düzenlenen geziye katılan İskenderunlu muhtarlar, Alanya Belediyesi'nin çalışmalarına ve Başkan Yücel'e tam not verdiler

26 Eylül 2017 Salı 22:24
Başkan Yücel, İskenderunlu muhtarları ağırladı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İskenderun'daki mahallelerin muhtarlarını Alanya'da ağırladı. Düzenlenen kültür ve inceleme gezisi hakkında bilgiler veren İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "İskenderun her anlamda gelişen bir şehir. Bu konuda çalışma arkadaşı olarak gördüğümüz muhtarlarımızla sürekli görüşüyor, 'Halkımıza daha güzel nasıl hizmet yaparız?' konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu anlamda verimli bir gezi olacağını düşündüğümüz, İskenderun gibi bir deniz kenti olan Alanya’da muhtarlarımız yerel yönetimlerin çalışmalarını ve farklı projeleri yerinde görme fırsatı buldular” dedi. Bu tür organizasyonların hem kaynaşma, hem de hizmet noktasında uygulama açısından çok önemli olduğunu söyleyen İskenderunlu muhtarlar ise kendilerini ağırlayan Başkan Yücel'e teşekkür ederek, "Alanya gerçekten bir dünya kenti. Çok güzel çalışmalar yapılmış ve kentin gelişimi adına güzel projeler hayata geçirilmiş. Başkan Yücel'i örnek belediyecilik anlamında kutluyoruz" dediler.
 

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İskenderun BelediyesiAlanyaAlanya Belediyesi
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