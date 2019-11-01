Başkan Yücel'in acı günü

ALANYA Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in dedesi Ali Tok vefat etti.Tok'un cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Kestel Mahallesi'ndeki Hanönü Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya ilçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, ALKÜ Rektörü Prof Dr. Ekrem Kalan, Alanya HEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ,siyasi parti ilçe başkanları, esnaf odası temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yani sıra Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk ve Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da Başkan Yücel'i bu acılı gününde yalnız bırakmadı. Başkan Yücel daha sonra taziyeleri kabul etti.

Yeni Alanya olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz.