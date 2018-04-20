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Başkan Yücel ilkokul öğrencileriyle buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Hayatımın Kahramanı Sen Ol" projesi kapsamında Hayate Hanım İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu

Başkan Yücel ilkokul öğrencileriyle buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Hayatımın Kahramanı Sen Ol" projesi kapsamında Hayate Hanım İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu

20 Nisan 2018 Cuma 23:53
Başkan Yücel ilkokul öğrencileriyle buluştu
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TOPLUMA mal olmuş, örnek teşkil eden ve kendi alanında tanınmış kişilerin başarı hikayelerini aktarıp öğrencilere yol göstermeyi hedefleyen "Hayatımın Kahramanı Sen Ol" projesinin 4. konuğu, kendisi de Hayate Hanım İlkokulu'ndan mezun olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel oldu. Okul öğretmeni Aslan Uslu tarafından düzenlenen projede Başkan Yücel öğrencilere kişisel tecrübelerini aktardı. Projenin düzenleyicilerinden olan sınıf öğretmeni Aslan Uslu, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Bildiğim en büyük kahramanların başında Mustafa Kemal Atatürk gelir. Onu sınıfta sık sık anarım. Bu proje onu, ardından Nobel ödülü sahibi Aziz Sancar'ı konuşurken aklımıza geldi. Daha sonra içimizdeki kahramanları aramaya başladık. 'Alanya'daki kahramanlarımız kimlerdir?' diye sorduk ve öğrencilerimizle birlikte belirlediğimiz isimlerle bir iletişime geçtik" ifadelerini kullanıp, davetlerini kabul eden Başkan Yücel'e teşekkür etti.
'BAŞKANLIK YAPMAYI SEVİYORUM'
Aslan Uslu'nun ardından konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Başkan Yücel, "Hayate Hanım'a geldiğim ilk günü çok iyi hatırlıyorum. Kestel'den sadece iki arkadaş buraya gelirdik. Hepimiz başta bize bu imkanları sunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e eğitime verdiği desteklerden ötürü teşekkür edelim, vatanımızı ve milletimizi sevelim" dedi. Belediye başkanlığının zor ama zevkli bir iş olduğunu belirten Başkan Yücel, "Biz bu işi öncelikle Allah rızası için, sonra da halkımız için yapıyoruz. Çok iyi giden bir ticari hayatın üzerine 28 yaşımda belediye başkanı oldum. O zaman, belediyede boş vaktim olduğunda okurum diye birkaç kitap almıştım. 15 yıldır belediye başkanıyım, inanın, yoğunluktan o kitapları açmak bile nasip olmadı. Zor bir iş, ama öğretmenlik ve diğer tüm işler gibi önemli bir iş. Bunu yapıyor olmaktan çok memnunum" diye konuştu. Başkan Yücel, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte Altın Hızma Mülayim ve Türkiye'm türkülerini söyledi. Okul Müdürü Mahmut İrfan Arık'ın plaket takdim ettiği Başkan Yücel, programın sonunda öğrencilere hediyeler dağıttı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediye BaşkanıAdem Murat Yücel
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