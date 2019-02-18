Başkan Yücel görseline gece ayarı

AK Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan seçim koordinasyon merkezi açılışına binlerce vatandaş katılmış, Başkan Yücel burada Alanya halkından güçlü bir destek beklediklerini ifade etmişti. Başkan Yücel’in seçim ofisinin yanı sıra Cumhur İttifakı’nın diğer kanadını oluşturan Ak Parti İlçe Teşkilatı da seçim ofisini açmaya hazırlanıyor

Başkan Yücel görseline gece ayarı
banner404

Haber: Alper KUTAY

ATATÜRK Bulvarı üzeri, merkez postanenin 200 metre batısında bulunan Ak Parti seçim ofisinde son rötuşlar atılıyor. Geçen hafta seçim ofisinin camlarına yapıştırılan görsellerde bugün yenilik yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in fotoğrafları yerinde kalırken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in görselinde yenileme yapıldı. İçeride oturan partililerin ve vatandaşların dışarıyı rahat görmeleri için daha önce hazırlanan şeffaf görselin geceleri çok fazla dikkat çekmediği yönündeki eleştiriler üzerine Ak Parti İlçe Teşkilatı, görselin yenilenmesi kararını aldı. Reklam ajansına verilen sipariş bugün yerine monte edildi. Bugünden itibaren Ak Parti Seçim Ofisi’nin camlarındaki Başkan Yücel’in görselinin geceleri daha net ve canlı görüleceği belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kadriyeli taksiciler genel kurul yaptı
Kadriyeli taksiciler genel kurul yaptı
  1. Serik

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479