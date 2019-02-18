Başkan Yücel görseline gece ayarı

Haber: Alper KUTAY

ATATÜRK Bulvarı üzeri, merkez postanenin 200 metre batısında bulunan Ak Parti seçim ofisinde son rötuşlar atılıyor. Geçen hafta seçim ofisinin camlarına yapıştırılan görsellerde bugün yenilik yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in fotoğrafları yerinde kalırken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in görselinde yenileme yapıldı. İçeride oturan partililerin ve vatandaşların dışarıyı rahat görmeleri için daha önce hazırlanan şeffaf görselin geceleri çok fazla dikkat çekmediği yönündeki eleştiriler üzerine Ak Parti İlçe Teşkilatı, görselin yenilenmesi kararını aldı. Reklam ajansına verilen sipariş bugün yerine monte edildi. Bugünden itibaren Ak Parti Seçim Ofisi’nin camlarındaki Başkan Yücel’in görselinin geceleri daha net ve canlı görüleceği belirtildi.