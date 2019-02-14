Başkan Yücel Fığla Mahallesi'nde

HER hafta farklı mahallelerde düzenlediği toplantı programlarına Fığla Mahallesi'yle devam eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, soru ve taleplerini dinledi. Fığla Mahallesi'ne yönelik yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Adem Murat Yücel, "Kent merkezi ve kırsalda park ve sosyal alanlar ile ilgili yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Mahallemize 310 bin TL'lik yatırımla Şehit Fatih Uysal Çocuk Parkı ve Muhtar Evi'ni kazandırdık. İnşallah bölgemize yeni parklar ve sosyal alanlar kazandıracağız. Buradan size 3 yeni parkın müjdesini veriyorum" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yeni Çevre Yolu'nun kuzeyinde cami yapılmasına imkân sağladık. Bizim için en büyük aşk önce Allah'a, sonra da halkımıza duyduğumuz hizmet aşkıdır. 15 yıldır azimle, sevgiyle, kararlılıkla insanlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız tüm hizmetlerin temelinde 'önce insan' duygusu var" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 23:16