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Başkan Yücel esnafla buluştu

Esnafla kahvaltıda buluşan Başkan Yücel, hem Kent Meydanı Projesi'ni anlattı, hem de sorunlarını dinledi

Başkan Yücel esnafla buluştu

Esnafla kahvaltıda buluşan Başkan Yücel, hem Kent Meydanı Projesi'ni anlattı, hem de sorunlarını dinledi

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:38
Başkan Yücel esnafla buluştu
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Haber: Alper KUTAY

DÜN sabah Hükümet Caddesi esnafı ile kahvaltıda bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kent Meydanı Projesi hakkında esnafa bilgi verdi. Başkan Yücel, Kent Meydanı Projesi'nin Alanya’ya değer katacağını ve kentin cazibesini artıracağını belirtti. Yaklaşan turizm sezonu öncesi esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Yücel, toplantıda projesi tamamlanan Kent Meydanı hakkında esnafa bilgi verdi. Yeni turizm sezonu öncesi gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Başkan Yücel, "Biz her sezon öncesi olduğu gibi bu yıl da gerekli tüm çalışmalarımızı tamamladık. İlgili birimlerimiz ve personelimiz yeni turizm sezonuna hazır. Gerekirse 24 saat görevde olacağız. Esnafın rahat ve huzurlu bir sezon geçirmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. Son dört yılda yaptıkları hizmetler ve projeler hakkında esnafa bilgi veren Başkan Yücel, "Alanya için bir çok önemli projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Alanya’ya yakışan bir meydan olacak. Kent Meydanı Projesi'nde mevcut ağaçlar korunarak, baştan sona düzenleme yapılacak. Proje tamamlandığı zaman Alanya'nın en eski çarşısı olan Hükümet Caddesi de güzel ve modern bir yer haline gelecek. Esnaf da hak ettikleri hizmeti alacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kent Meydanı ProjesiEsnafla Kahvaltı
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