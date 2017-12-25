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Başkan Yücel esnafın sorunu dinledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Mahallesi’nde Fabrika Caddesi ve Maki Sokak esnafının sorunlarını dinledi

Başkan Yücel esnafın sorunu dinledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Mahallesi’nde Fabrika Caddesi ve Maki Sokak esnafının sorunlarını dinledi

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:39
Başkan Yücel esnafın sorunu dinledi
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ESNAFIN taleplerini not alan Başkan Yücel, iki yıldır Bölge Hastanesi ve çevresindeki imar yolları üzerinde çalıştıklarını belirterek, Metro Market önünden Bölge Hastanesi yoluna bağlantısı yapılan caddelerin 2018'in Ocak ayı içerisinde sıcak asfaltla kaplanacağını söyledi. Bölgenin trafik sorunları ve aydınlatılması konusunda Başkan Yücel’den yardım isteyen esnaf, caddenin çok hareketli olduğunu belirterek, trafik ve yol konusunda bazı önlemlerin alınmasını istedi. Belediyenin bölgede yaptığı hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirten esnaf, kendileri ile yakından ilgilenen ve tek tek sorunlarını dinleyen Başkan Yücel’e teşekkür ettiler. Bölgedeki ulaşım sorunlarını çözeceklerini anlatan Başkan Yücel, “ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki imar yollarını açarak, üstyapı çalışmaları kapsamında sıcak asfalt çalışmalarını tamamladık. Şu an ekiplerimiz Metro Market önünden hastane yoluna bağlantısı yapılan 20 metrelik imar yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayı içerisinde sıcak asfaltını yaparak hizmete sunacağız. Ayrıca yine Fabrika Caddesi’nden Oba Nazmi Yılmaz Lisesine batı-doğu istikametinde 15 metrelik imar yolunun da asfaltı kısa zamanda yapılacak. Aydınlatma konusunda da gerekli çalışmayı yapacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adem Murat YücelOba MahallesiALKÜ
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