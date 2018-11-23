Başkan Yücel Devlet Bahçeli'yi karşıladı

Haber: Alper KUTAY

BAHÇELİ, yarın Kepez ilçesinde partisinin Antalya il binasının açılışını da yapacak. Bahçeli, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi 23-25 Kasım'da Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısına katılıyor. Bahçeli, burada 81 il başkanı ve MHP’li 130 belediye başkanıyla bir araya gelecek. Bahçeli, bugün akşam saatlerinde Kepezüstü'nde aralarında MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve 23. dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın da olduğu partililer ve belediye başkanları tarafından karşılandı. MHP kampı, yarın Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Bahçeli yarın saat 14.30'da ise Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda yapımı tamamlanan MHP Antalya İl binasının açılışını yapacak. Bahçeli, 25 Kasım Pazar günü saat 11.00'de ise toplantının kapanış konuşmasını yapacak ve Antalya’dan ayrılacak.