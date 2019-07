Başkan Yücel'den 'Teleferik' açıklaması

ALPER KUTAY

BAŞKAN Yücel, hafta sonu iki gün boyunca gerçekleşecek Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne herkesi davet etti. Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu’nun sahne alacağı ücretsiz halk konserleriyle Alanyalılara unutulmaz bir gece yaşatacaklarını ifade eden Başkan Yücel, “Alanya ve burada yaşayan vatandaşlarımız için Gökbel önemli bir organizasyon. Sosyal ve kültürel varlıklarımızı koruyup, yaşatmak adına güzel bir etkinlik. Ata sporumuz olan güreş etkinliklerinde Türkiye’nin her yerinden 800 sporcumuz kol bağlayacak. Konserlerimiz ve panayırlarımız olacak. Bir çadır kenti oluşturup Alanya halkına güzel anlar yaşatmak istiyoruz” dedi. Alanya’da yaşanan otopark sorununa da değinen Başkan Yücel, "Alanya’nın kronikleşmiş sorunlarının farkındayız. Şu anda şehrin 2 kapalı 1 tane de açık otoparkı var. Herkes otopark sorunundan bahsediyor ama şu an gidip baksak yarıdan fazlası boş. Biz Alanya’nın sosyal ve refah seviyesini arttıracak çalışmalar yapıyoruz ve gündemimizde bu var. Çalışmalarımız her zaman sürüyor, ilerleyen günlerde daha da belirgin çalışmalar yapacağız” dedi.

'ZAMANI GELİNCE AÇIKLAYACAĞIZ'

Alanya Teleferik’in 28 TL olan bilet fiyatının yerli halka 10 TL olması, ayrıca bilet fiyatının encümen tarafından belirlenme yetkisi gibi konulardan yöneltilen soruya da yanıt veren Başkan Yücel, “O konuyla ilgili zamanı gelince kamuoyuna gereken bilgileri belgeleriyle açıklayacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 15:32