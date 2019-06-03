Başkan Yücel'den şehitlik ve mezarlığa bayram ziyareti

ALANYA Müftülüğü Şube Müdürü Murat Demirhan, Alanya İlçe Müftülüğüne bağlı cami imam hatipleri ve Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar’la birlikte sahipsiz mezarlara çiçek diken Başkan Yücel, daha sonra Alanya Garnizon Şehitliği’nde dua etti. Başkan Yücel, şehit yakınlarıyla da bayramlaşıp, sohbet etti.

21 MEZARLIKTA ÇİÇEK DAĞITILDI

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Belediye Mezarlığı’nda düzenlediği çiçek dağıtım programına katılan Belediye Başkanı Yücel, mezar ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla sohbet edip, bayramlarını kutladı. Çiçek dağıtma geleneğini sürdüreceklerinin altını bir kez daha çizen Başkan Yücel, “Vatandaşlarımız bu hizmetten memnun. Belediyemiz bugün ilçe genelindeki 21 mezarlıkta, 50 bin adet yıllık ve mevsimlik çiçek fidesi dağıtacak” dedi.

VATANDAŞLARA GÜL SUYU VE LOKUM İKRAMI YAPILDI

Yakınlarının mezarına çiçek dikmek isteyen vatandaşlar çiçek fidelerine yoğun ilgi gösterip, verilen bu hizmetten dolayı Alanya Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Ayrıca vatandaşlara gül suyu, kolonya, lokum ikram edildi.