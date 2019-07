Başkan Yücel'den Pehlivanlar Diyarı Gökbel'e davet

HAFTALIK olağan encümen toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hafta sonu 15’incisi gerçekleşecek Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne tüm Alanyalıları ve güreşseverleri davet etti. Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu’nun vereceği ücretsiz halk konserleriyle Alanyalılara unutulmaz bir gece yaşatacaklarını ifade eden Başkan Yücel, “Alanya ve burada yaşayan vatandaşlarımız için Gökbel önemli bir organizasyon. Sosyal ve kültürel varlıklarımızı koruyup, yaşatmak adına güzel bir etkinlik. Ata sporumuzda Türkiye’nin her yerinden 800 sporcumuz kol bağlayacak. Konserlerimiz olacak, panayırlarımız olacak. Bir çadır kenti oluşturup Alanya halkına güzel anlar yaşatmak istiyoruz” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: “ALANYA İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Yücel, açıklamasının devamında Alanya’da yaşanan otopark sorununa da değinerek, "Biz Alanya’nın kronikleşmiş sorunlarının farkındayız. Şu anda otoparkla ilgili şehrin 2 kapalı 1 tane de açık otoparkı var. Herkes otopark sorunundan bahsediyor ama şu an gidip baksak hepsi yarıdan fazla boş. Biz Alanya’nın sosyal ve refah seviyesini arttıracak çalışmalar yapıyoruz ve gündemimizde bu var. Çalışmalarımız her zaman sürüyor, ilerleyen günlerde daha da belirgin çalışmalar yapacağız zaten” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 14:52