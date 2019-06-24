Başkan Yücel'den net mesaj: 'Suistimal edildim, göz açtırmayacağız'

ŞEHİR disiplinine uymadığı tespit edilen işletmeler Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince geçici süreyle faaliyete kapatıldı. Çığırtkanlık yaptıkları tespit edilen 1’i turistik tur teknesi olmak üzere 6 işletme 5’er gün süreyle mühürlenirken, Başkan Yücel "Şehir disiplinini bozanlara müsamaha gösterilmeyecek" dedi.

'CEZALAR SÜRECEK'

YENİ Alanya'ya yaptığı değerlendirmede, ilk döneminden bu yana iyi niyetinin bazı kesimler tarafından suistimal edildiğini söyleyen Başkan Yücel "Şehrin kurulmuş düzenini bozanlara, bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Şehrin ekmeği ile oynatmayız. Her alanda denetimlerimiz aralıksız sürecek. Şehir disiplinine uymayanlara her türlü ceza uygulanacak" şeklinde konuştu.