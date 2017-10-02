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Başkan Yücel'den 'Kapalı Pazar' sözü

Alanya Salı Pazarı'nın yeri kapalı pazaryeri yapımı çalışmaları nedeniyle geçici süreliğine değiştirildi

Başkan Yücel'den 'Kapalı Pazar' sözü

Alanya Salı Pazarı'nın yeri kapalı pazaryeri yapımı çalışmaları nedeniyle geçici süreliğine değiştirildi

02 Ekim 2017 Pazartesi 13:36
Başkan Yücel'den 'Kapalı Pazar' sözü
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, Toptancı Hali yanında Salı günleri kurulan pazaryerinin üzerini tamamen kapatıyor. Kapalı pazaryeri yapımı nedeniyle geçici süreliğine Salı Pazarı'nın yerinin değiştiğini açıklayan Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, "Alanya halkının yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçilerimize iki veya üç ay süreyle geçici olarak Alanya Pazarcılar Odası ve Kale Soğutma yanında hizmet vereceğiz. Bu henüz başlangıç. Başkan Yücel Alanya'da birkaç pazaryerinin üzerini daha kapatmayı düşünüyor. Türkler, Avsallar ve Mahmutlar Mahallesi'ndeki pazarların üzeri kapanacak. En çok ilgi gören pazaryerlerinin başında gelen Cuma Pazarı'nın da üzeri tamamen kapanacak ve bu bölge daha büyük bir pazaryeri haline getirilecek. Başkan Yücel her zaman olduğu gibi bu konuda da bizlere yardımcı oluyor. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Salı PazarıKapalı Pazar
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