Başkan Yücel'den Josef Sural açıklaması

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kaza sonrası Adem Murat Yücel’den açıklama geldi.

Başkan Yücel'den Josef Sural açıklaması
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Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kalesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri'den 2 şoför ve futbolcular ile birlikte yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye ilk giden isimlerden birisi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel oldu. Alanya Anadolu Hastanesi’ne giden Başkan Yücel, futbolcuların son durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Sural’ın vefat haberi ile adeta yıkılan Başkan Yüce yaptığı açıklamada, “Alanyasporlu futbolcularımızın yaptığı kazayı üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden futbolcumuz Josef Sural'a Allahtan rahmet yaralı futbolcularımıza acil şifalar dilerim. Başın sağ olsun Alanyam.” dedi.

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