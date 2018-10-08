Başkan Yücel'den Gündoğmuş'a asfalt

BAŞYAYLA sakinlerinin talepleri doğrultusunda başlatılan çalışmalarla 1 kilometrelik Başyayla yolu genişletilerek asfalt için hazır hale getirilecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Köprülü Mahallesine bağlı Başyayla sakinlerinin talepleri doğrultusunda araç ve yaya ulaşımı açısından oldukça kötü olan Başyayla yolunda çalışma başlattı. İlk olarak genişletme ve dolgu çalışması yapılan yolda çörezleme ve sıkıştırma çalışması devam ediyor.

BAŞYAYLA DERNEK BAŞKANI YALÇIN, “ BAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ”

Alanya Belediyesine ait iş makinelerini ve kamyonlarını yaylalarında gören vatandaşlar Başkan Yücel’e teşekkür ederken, duygulu anlar yaşadılar. Köprülü Başyayla Dernek Başkanı Alaattin Yalçın, yollarının en küçük bir yağmurda ulaşıma kapandığını anlatarak, “ Başkan Yücel’e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başyayla yolunda onlarca nüfus var. Fakat en küçük bir yağmurda normal bir araçla ulaşım imkânsızdı. Şu an yolumuz genişletildi. Sıkıştırma ve altyapı çalışması devam ediyor. İnşallah seneye de asfaltı yapılacak. Başkanımıza, sesimize kulak verdiği için minnettarız” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL, “ HER NOKTAYA HİZMET GÖTÜRECEK GÜCÜMÜZ VE KAPASİTEMİZ VAR”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, nerede olursa olsun hangi coğrafyada olursa olsun insanımıza hizmet götürmeyi kendilerine görev bildiklerini belirterek, “ Bu hizmetleri coğrafya ayrımı yapmaksızın her noktada yapmaya hazırız. Bizden hizmet bekleyen hiçbir vatandaşımızı geri çevirmeyiz. Başyayla yolunun şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.