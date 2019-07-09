Başkan Yücel'den Böcek'e teşekkür: 'Parselasyon ücretleri tarihe karıştı'

ALPER KUTAY

HİZMET ve vatandaş odaklı çalışmalarını her platformda sürdüren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dün toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde önemli bir kararın alınmasına ön ayak oldu. Başkan Yücel, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunduğu önerge ile imar ve parselasyon işlemlerinde ücretlendirme uygulamasının kaldırılmasını sağladı. Sayıştay Raporu’nda yer alan "İmar ve parselasyon işlemleri yapmanın belediyelerin, imar planlarını, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulamasını denetlemenin büyükşehir belediyelerinin asli görevidir" ifadesinden yola çıkılarak hazırlanan önerge, oybirliği ile meclisten geçti. Bu kararla 2019 yılı gelir tarifesinde yer alan “Parselasyon Ücreti” tarifeden çıkarılmış oldu. Başkan Yücel, kararın alınması sürecinde kendisine destek olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 13:31