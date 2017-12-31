Başkan Yücel'den Belediye tiyatrosuna tam not

Haber: Alper KUTAY

REJİSİ Devlet Tiyatroları Rejisörlerinden Murat Atak tarafından yapılan oyunun, besteleri Cem İdiz’e, Koreografisi ise Ankara Devlet Opera ve Balesi Birim Dans Tiyatrosu Sanat Yönetmeni İhsan Bengier’e ait. Kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından seyredilen oyun gönülleri fethetti. Her yıl ürettiği üç ya da dört oyun ve sahne koyduğu gösterilerle 10 yıldır Alanya halkına tiyatroyu sevdirerek seyirci kitlesini genişleten Alanya Belediye Tiyatrosu’nun başarısı da yurt çapına yayıldı. Oyuncuların yaptığı her yeni prodüksiyon artık bir önceki yapımın daha da ilerisinde bir nitelik ve profesyonellik taşımaya başladı. Seyirciler tarafından ayakta alkışlanan 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' adlı oyun, salonu dolduran kalabalığı hem güldürdü hem de düşündürdü. Oyunu vatandaşlarla birlikte izleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, oyun sonrası yaptığı kısa söyleşisinde oyunu çok beğendiğini belirtti. Başkan Yücel, oyuncularla ve vatandaşlara sunulan bu kültür hizmetiyle gurur duyduklarını söyledi. Yücel, oyuncuları ve oyunda emeği geçen diğer tiyatro emekçilerini teker teker kutlayarak tiyatro kültürünü daha da ileriye taşıyacaklarının sözünü verdi.