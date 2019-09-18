Başkan Yücel'den Başhekime ziyaret
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
ZİYARET sırasında konuşan Prof. Dr. Lakadamyalı: ”Hizmetlerimizi yaparken halkın fikirlerini alma noktasında, sizlerin, sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerine önem veriyoruz. Bu bağlamda ilçemize yakışan bir sağlık hizmeti için kollarımızı sıvadık. Sizlerin de desteğiyle çalışmalarımıza başlayacağız. Sizi ağırlamaktan ve misafir etmekten büyük onur duyduk” diye konuştu.Belediye Başkanı Yücel ise sohbet havasında geçen ziyarette, sağlık alanında yapılması gereken önceliklere değinerek kendisinin de gereken desteği vereceğini açıkladı. Yücel: ”İlçemize ve ülkemize hizmet için çıktığımız bu yolda sağlık alanında da vatandaşlarımıza yakışan atılımlar yapacağımıza inanmaktayım. Bu kapsamda da gereken her türlü desteği vermeye hazırız “ dedi.
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