Başkan Yücel'den 15 Temmuz mesajı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ülkemizin başarısını ve milli birliğimizi hazmedemeyenlere Türk milleti, 15 Temmuz 2016’da gereken dersi bir kez daha vermiştir” dedi. 15 Temmuz Pazar günü tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle anılacak “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ile ilgili bir mesaj yayınlayan Başkan Yücel, 15 Temmuz’un iki yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ’nün gerçekleştirmeye çalıştığı başarısız bir darbe girişimi olduğunu hatırlattı.

‘DARBECİLERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ’

Başkan Yücel, mesajında şunları kaydetti: “15 Temmuz, ülkemizin istikrarlı ilerleyişini hazmedemeyen dış mihrakların FETÖ terör örgütüyle birlikte gerçekleştirmeye çalıştığı başarısız bir darbe girişimidir. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Türk milletinin tek yürek halinde canı pahasına o gece yazdığı şanlı bir destandır. Helikopterlere, tanklara, ağır silahlara karşı dimdik duran 249 vatandaşımızı şehit verdiğimiz, darbe girişiminin püskürtüldüğü milli bir direniştir. Hainlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur’ sözünü hatırlatıyoruz. Vatanımız, birlik ve beraberliğimiz için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm kahramanlarımıza ve 15 Temmuz’da şehit olan Ömer Halisdemir gibi demir yürekli demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum”.