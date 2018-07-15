Başkan Yücel çalışmaları inceledi

Haber: Alper Kutay

ALANYA’NIN doğusundaki en uzak yerleşim birimi olan Demirtaş’a bağlı Aliefendi, İshaklı, İspatlı ve Keşefli Mahallesi’nin yaylalarında devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Yücel, “Yaylalarımızda yol sorununu çözdük” dedi. Alanya Belediyesi, yayla yollarında altyapı ve üstyapı düzenlemeleri yapmayı sürdürüyor. İlk olarak Keşefli Yaylası’nda devam eden yol genişletme çalışmalarını inceleyen Başkan Yücel, daha sonra Kargıcak Mahallesi’nin yaylasında vatandaşların sorunlarını dinledi. Başkan Yücel, yaz aylarının gelmesiyle yayla yollarının kullanımının arttığını, kendilerinin de vatandaşların bu yollarda sıkıntı yaşamamaları için çalışma başlattıklarını söyledi. Yayla yollarının da önemine dikkati çeken Başkan Yücel "Vatandaşın yaylaya gidiş gelişlerinde kullandıkları yolları genişletip bakımını yaparak yaylaya daha rahat ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Doğu ve batıdaki tüm mahallelerimizin yayla yollarının bakım ve onarımını yapıyoruz” dedi.

