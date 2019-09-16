Başkan Yücel batı mahallelerindeki yatırımları inceledi
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın batı mahallelerinde devam eden, yol ve proje çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yücel, “Projelerimiz tamamlandıktan sonra batı bölgemizin çehresi değişecek” dedi
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi tarafından Alanya’nın batı mahallelerinde devam eden yatırımlarını yerinde inceledi. Yapımı süren Konaklı Düğün Salonu, Avsallar Kapalı Pazar Alanı, İncekum Çok Amaçlı Oturma Alanı ve Park çalışmaları ile altyapı çalışmaları sona eren Payallar Sanayi Yolu’nu denetleyen Başkan Yücel, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Yapımı tamamlandıktan sonra tüm projelerin bölgenin çehresini değiştireceğini söyleyen Başkan Yücel, “Bölgemizin eksik, vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda yürüttüğümüz ve hayata geçirmek için çaba sarf ettiğimiz projelerimiz tamamlandıktan sonra yapıldığı yerin çehresini değiştirecek. Alanya’ya en iyi hizmeti getirmek, en güzelini yapmak için durmadan çalıştık, bugün de çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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