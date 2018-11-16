Başkan Yücel Alanya’yı CNN Türk’e anlattı

CNN TÜRK ekranlarının sevilen programı Şehir Şehir Belediyeler için kamera karşısına geçen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, programın Pazar günü yayınlanacağını ve 25 dakika boyunca CNNTÜRK’te Alanya’nın tanıtılacağını söyledi. Başkan Yücel; “Şehrimizin eşsiz güzelliklerini, Pazar günü saat 16.10'da CNN TÜRK ekranlarında yayınlanacak "Şehir Şehir Belediyeler" adlı program için Beste Uyanık'a anlattık. Bu keyifli ve ilgi çekecek programı izlemeniz dileğiyle.” diyerek vatandaşları ekran başına davet etti.