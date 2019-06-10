Başkan Yenialp uyardı: ‘Turisti küstürmeyin’

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geride bıraktık. Bayram tatilinde Alanya yerli akınına uğrarken, doluluklar yüzleri güldürdü. Peki, esnaf doluluklardan beklediğini buldu mu? Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, konuyu Dim TV (dimtv.tv)’ye değerlendirdi.

‘KAZANÇLI BİR TATİL DÖNEMİ YAŞADIK’

Başkan Yenialp, bayram tatilinin esnaf açısından kazançlı geçtiğini ifade ederek, “Dokuz günlük bir Ramazan Bayramı tatilini geride bırakmış bulunmaktayız. Odamıza bağlı esnaflar adına konuşmam gerekirse, bakkal ve büfeler olarak iyi ve kazançlı bir tatil dönemi yaşadık. Gerek yerli gerekse yabancı turist bakımından Alanya’da doluluk sağlandı. Valimizin de açıkladığı son istatistiklere göre, son yılların en yüksek gün içi girişi sağlandı Antalya’da. Seksen beş bin gibi yüksek bir rakamdan söz ediliyor. Seksen beş bin kişi bir gün içinde Antalya’ya giriş sağlandı, bu sayı Alanya’nın nüfusunun 3’te biri ediyor yaklaşık olarak” dedi.

‘TURİSTİ KAZIKLAMANIN HESABI YAPILMAMALI’

Yoğunluk açısından verimli başlayan 2019 turizm sezonunda, turizm esnafının dikkat etmesi gereken hususlara da değinen Yenialp, uyarılarını da Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile sundu. Başkan Yenialp, sezonla ilgili, “Son üç ay içinde de üç milyonun üzerinde turist girişi gerçekleşmiş durumda. Bu, turizm sezonun bu yıl güzel geçeceğini gösterir. Bayram tatilinde de Alanya’mız doluydu. Bayram tatili ardından Alanya özellikle yabancı turist açısından doluluk yaşanacağını ve esnafımızın iyi kazanç elde edeceklerini umut ediyoruz. Esnaf arkadaşlarımızdan ricamız, gelen turisti kesinlikle ‘kazıklamanın’ hesabı yapılmasın. Emeğimizin karşılığı neyse onu alalım. Misafirlerimizin ülkemizden memnun ayrılmalarını sağlayalım. İnsanları kollarından, bacaklarından tutarak dükkanlarımıza zorla sokmaya çalışmayalım. Turistler zaten illa ki ihtiyaçlarını karşılayacaklar, hediyelerini alacaklar. Onları kendi ülkelerindeymiş gibi hissettirip, evimize gelen bir misafire nasıl davranıyorsak öyle davranalım. Sezonun da çok iyi geçmesini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.