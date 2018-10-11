Başkan Uysal’a Kosova’dan Türk bayrağı rozeti

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya’da bulunan konuk şehir heyetlerini Muratpaşa Belediyesi’nde ağırladı. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Başkan Uysal, festivale adını ve ruhunu veren Kaleiçi’nde, Antalya bölgesinde son 3 bin 500 yılda var olan medeniyetlerinin izlerine rastlamanın mümkün olduğunu söyledi. Antalya’da 400 antik kentin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, şelaleleri, nehirleri ve yüksekliği 3 bin metreyi aşan dağarıyla Antalya’nın inanılmaz bir doğa ve arkeoloji harikası olduğunu söyledi.

İşbirliği imkanları

Kaleiçi Old Town Festivali’nin Antalya’nın sahip olduğu bu kültürel ve doğal değerleri dünyayla paylaşmak amacıyla başladığını belirten Başkan Uysal, “Sizlerle bütün bu değerleri, bütün bu güzellikleri paylaşmak istiyoruz” dedi. Bununla birlikte festivalin, tarihi kent merkezlerine sahip şehirler arasında işbirliği imkanlarını da ortaya çıkarmasını amaçladığını belirten Başkan Uysal, “Antik kent yönetimi zor bir iş. Bütün binalarını aslına uygun ayakta tutulması ve gelecek kuşaklara aktarılması önemli bir misyon. Ortak sorunlarımız olduğunu ve ortak çözümlerimiz olabileceğini düşünmekteyiz. Birlikte eğlenceli 4 gün geçirelim, bu arada görüş alışverişinde bulunalım ve ortak sorunları, çözüm önerilerini paylaşalım istiyoruz” dedi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından 3. Kaleiçi Old Town Festivali anısına konuk şehirlerin heyetlerine hediyelerini takdim etti.

Festivali İspanya’dan Sax Belediye Başkanı Juan Jose Alberto Herrero Rico ile birlikte katılan Los Turcos ‘Türkler’ Grubu Başkanı Francisco Sanchez Chico, Antalya’da bulunmanın bir onur olduğunu belirterek, “Ben de Türküm. Biz de kendimizi Türk gibi hissediyoruz” dedi.

İtalya’dan Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi ise Antalya’da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek “Belediye Başkanının organize ettiği bu olay çok önemli Devamını dilerim. Bu tür organizasyonlar devamlı birlikte, kontakta olmamızı sağlayacaktır.”

KKTC Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise Muratpaşa’yla kardeşlik ilişkilerinin çok iyi bir düzeye geldiğini belirterek, “Muratpaşa’da Kaleiçi Festivali, Girne’de Zeytin Festivali hepsi birer damlacık. Zamanla bu damlacıklar göl haline gelir ve büyüdükçe sevgi, barış, hoşgörü denize dönüşür” dedi. Festivale yine KKTC’den katılan Grup Otantik üyeleri de Başkan Uysal’la birlikte ‘Mağusa Limanı’ türküsünü seslendirdi.

İrlanda’dan Drogheda Belediye Başkanı Frank Godfrey ise Türkiye ile ilişkilerinin büyük kıtlık döneminde Sultan Abdülmecid’in yardım gemileriyle başladığını belirterek “Sizin sayesinde, 4 milyon insan öldükten sonra, kalanları besleyebilmiştik. Burada olmaktan büyük onur duyuyorum” dedi.

Kosova Priştina’dan festivale katılan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Ertan Simitçi ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözünü hatırlattı ve Başkan Uysal’a kendisine Kosova’da görev yapan bir Türk askeri tarafından hediye edilen Türk Bayrağı rozetini takdim etti.