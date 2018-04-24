Başkan Uysal okurlarıyla buluştu

2014 YEREL seçimlerinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesinin belediye başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ümit Uysal, “Lavinya’nın Aşkla İmtihanı” isimli kitabını imzalamak için Alanya’ya geldi. İmza öncesinde Nerdek Kafe’de yapılan söyleşiye, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, etkinliğin düzenleyicisi olan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi’nin üyeleri, Cumhuriyet Halk Partililer (CHP) ve az sayıda vatandaş katıldı. Söyleşide katılımcıların sorularını yanıtlayan ve edebiyatın yanı sıra siyasi konulara da değinen Uysal, söyleşinin ardından kitabını imzalayıp sevenleriyle fotoğraf çektirdi.