Başkan Uysal'dan organ bağışı çağrısı

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir' diyerek her çarşamba gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatinde belediye fuaye alanındaki Turunç Masa'da vatandaşları kabul etti. Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen vatandaşlarla görüşen Başkan Uysal'ın bu haftaki konukları arasında 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla böbrek nakli olan Veli Aslan Ünver ve Efkan Şen yer aldı.

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Ünver ve Şen, kendi deneyimlerini Başkan Uysal'la paylaşırken, yerel yönetimlerin organ bağışı konusunda yapabileceği çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmede bulundu. Veli Aslan Ünver, Türkiye'nin canlı vericili böbrek ve karaciğer naklinde herhangi bir sorunu bulunmamasına rağmen kadavradan yapılan nakil oranlarında istenilen seviyenin çok uzağında olduğunu kaydetti. Ünver, bu konuda toplumun bir takım yanlış inanışlara sahip olduğunu belirterek, "Bunların giderilmesi için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor" dedi.

Başkan Uysal ise Türkiye'de yaklaşık 25 bin kişinin organ bağışı beklediğini belirterek, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse organ nakli konusunda uzman isimlerin yaptığı açıklamalar doğrultusunda en büyük sıkıntının kadavradan bağışlarda yaşandığını kaydetti. Yapılan her 5 nakilden sadece 1'inin kadavradan gerçekleştiğini belirten Başkan Ümit Uysal, şunları söyledi:

"2017 yılında toplam yapılan 4 bin 908 naklin ancak bin 172'si kadavradan yapılabilmiştir. Kadavradan organ bağışında ihtiyacın çok altında kalıyoruz ve sadece bu nedenle binlerce hastamız hayatını organ beklerken kaybediyor. Bağışlanan her organın kazanılan bir hayat olduğunu unutmadan tüm komşularımızı Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organlarını bağışlama davet ediyorum."