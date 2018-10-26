Başkan Uysal: Cumhuriyetimiz demokrasimizin temelidir

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 29 Ekim'in bir ulusun; küllerinden doğup, filizlenerek geleceğe umutla bakan bir Cumhuriyeti inşa ettiği tarih olduğunu belirten Başkan Uysal, mesajında u ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimiz demokrasimizin temelidir. Demokrasimiz, ekonomik refahımızın ve dünyada öncü ülkeler arasında olmamızın teminatıdır. Bize cumhuriyeti uygun görenler, her şeyleri ile işgal altında ki vatanımızı savunanlar ve bizi bağımsız bir ülkeye kavuşturanlardır. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını saygı ile minnet ile anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, cumhuriyetimizin 95'inci yılı kutlu, mutlu olsun."

Başkan Uysal, açıklamasında ayrıca Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu'yla birlikte düzenleyeceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Antalyalıları davet etti. Kutlamaların 28 Ekim Pazar günü, saat 18.00'de Konyaaltı varyantından fener alayıyla başlayacağının belirtildiği açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nda ise Şanışer, Grup Ayna ve Cem Adrian konserlerinin yapılacağı kaydedildi.