Başkan Tütüncü'den 'Anadolu Evleri' müjdesi

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Erzurumlu Dadaşlar Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Esat Göğük, Karayolları 13'üncü Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, dernek başkanı Oktay Çimoğlu, eski dernek başkanları Hakan Topçu, Nihat Öztürk ve çok sayıda Erzurumlunun katıldığı toplantıda, Başkan Tütüncü hem yöresel ürünlerle kahvaltı yaptı hem de projelerini anlattı.

Kendisi de Erzurumlu olan Kepez Kaymakamı Özgödek yaptığı konuşmada, derneğin geniş katılımla büyüdüğünü görünce mutlu olduğunu söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü seçimlerin yoğun geçtiğini ve her yerden davet geldiğini, bu davetlere gitmeye büyük özen gösterdiğini söyledi. Erzurumlu çok güzel dostlarla bir araya geldiklerini belirten Tütüncü, hemşehri derneklerinin kentte bir şeyler yapmasını çok önemsediğini ve şehirde çok sesliliğin ortaya çıktığını söyledi.

Yeni dönem için 123 proje hazırladığını ve insana yönelik projelerle vatandaşların karşısına çıktığını belirten Tütüncü, “Hemşeri derneklerini ilgilendiren güzel bir projem var. Anadolu kent kültürleri kompleksi projesiyle Anadolu'nun bütün güzelliklerini sergileyen bir mekan olsun istedik. Erzurumlular gelip kültürlerini yöresel ürünlerini tanıtsınlar istedik. Bir başka projemiz de Anadolu Evleri mahallemiz olacak. Burada Anadolu'nun güzel evlerinin replikalarını ya da bulursak gerçeklerini söküp getireceğiz. Erzurum'un güzel evlerinden biri de o mahallede olacak. O evin içinde Erzurum'a ilişkin her şeyi bulabileceksiniz" dedi.

Oktay Çimoğlu, dernek olarak Başkan Tütüncü'den talep ettikleri her şeye olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Dernek yönetiminden iş insanı Nihat Öztürk de Erzurum'un önemine değinen bir konuşma yaptı. Öztürk, “Osmanlı döneminde padişahlar sefere çıkmadan önce sadrazamlarını Erzurum'a gönderip nabız yoklarmış. Bir rahatsızlık varsa sefere çıkılırmış. Cumhuriyetimizin temeli Erzurum'da atıldı. Dadaşlardan yanlış olmaz" diye konuştu.

Kahvaltının ardından Başkan Hakan Tütüncü, dernek yönetimi ve üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.