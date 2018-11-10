Başkan Türel Serikli muhtarları dinledi

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Serik ilçesinde 'Mesai arkadaşlarım' dediği muhtarların taleplerini dinledi. Muhtarların talep ve beklentilerini gece gündüz çalışarak yerine getirdiklerini belirten Başkan Türel, bu hizmetlerin gerçekleşmesinde muhtarların önemli katkıları olduğunu söyledi.

Serik'te neler olup bittiğini muhtarların ağzından dinlemek istediğini söyleyen Başkan Türel, yıllarca çözülemeyen sorunları çözme noktasında önemli gayretler ortaya koyduklarını söyledi.

Serik'te yıllardır sorun olan Kızderesi yolunun muhtarların ortaya koyduğu dirayetle çözdüklerini kaydeden Başkan Türel, "Hangi mahallede bir hizmet yapılıyorsa bunun kaynağı muhtarlarımızın bizim yol haritamızı çizmesi sayesindedir. Sizler bizim mesai arkadaşlarımızsınız" dedi.

ARITMA TESİSİ İHALESİ BU AY YAPILACAK

Göreve geldiğinde arıtma tesisinin elektrik parası ödememek için çalıştırılmadığını hatırlatan Başkan Türel, “Böyle bir durumda aldığımız arıtmaları çalıştırıp rehabilite edip üzerine yenilerini ekledik. Turizm bakanımızın destekleriyle Serik'in 30-40 senelik arıtma problemini çözecek tesisi bu ay içinde ihale edeceğiz. 2020 yılına kadar Serik'in arıtma sorununu çözmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Menderes Türel, Serik Kültür Merkezi'nin de projesini hazırladıklarını, 18 Aralık'ta ihalesini yapacaklarını kaydetti.

Serik Aşağıçatma Mahalle Muhtarı ve Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Balcı Başkan Türel'e Serik'e yaptığı hizmetler için teşekkür etti.