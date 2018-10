Başkan Türel'in hedefi New York'u geçmek

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya İşadamları Derneği'nin (ANTİAD), Akra Barut Otel'de düzenlediği 'ANTİAD Buluşturuyor' etkinlikleri kapsamında iş insanlarıyla bir araya geldi. İş insanlarına devam eden çalışmaları ve gerçekleştirdiği projelerinden söz eden Başkan Türel, Antalya'nın var olan karakterini güçlendirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Proje üretmeyen bazı kesimlerin sadece dedikodu yaptığını ifade eden Başkan Türel, “Birbirimizi konuşmayalım. Birbirimizle konuşalım. Birilerinin olmadığı ortamlarda yapılan dedikoduların hiç kimseye faydası yok. Birbirimizle konuşmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İstişare ve değerlendirme bize çok katkı sağlar" dedi.

NEW YORK'U GEÇME HEDEFİ

Antalya'nın turizmin başkenti olduğu vurgusunu yapan Türel, önceki senelerde esnafın turizmden yeteri kadar pay alamadığından yakındığını hatırlattı. Bugünlere gelince turizmin iyi seviyelere geldiğini ifade eden Türel, yılsonuna kadar belirlediği hedefi de açıkladı. Dünyada en çok konaklamalı turist ağırlayan 3 şehri sıralayan Türel, “Bu yıl 13 milyonu geçersek dünyada en çok konaklamalı turist ağırlayan 3'üncü şehir olacağız. New York'tan sonra. Belki de New York'u geçeriz. New York dünyada en çok konaklamalı turist ağırlayan 3'üncü şehir. 13 milyon ağırlıyor. Bugünkü yatak kapasitemizle biz 20 milyon turisti ağırlayabiliriz. Bunu yapabilecek kapasitemiz var. Her türlü turizme açık Antalya" diye konuştu.

Gelir düzeyi yüksek turistleri cezbetmek için çalışmalar yaptıklarını da aktaran Türel, zengin turistin charter sistem yerine tarifeli uçakla direkt sefer istediğini anlattı. Çeşitli destinasyonlardan Antalya'ya direkt seferler düzenlenmesi için görüşmeler yaptıklarını da kaydeden Türel, üstü kapalı muhalefeti eleştirerek “Bizim projelerimizi yaptırmamak için birileri adeta pervane oluyor" dedi.

'BİR İLAHİ GÜÇ GELSE VE DİLEĞİMİ SORSA'

Antalya'nın hak ettiği değeri kazanması için projeleri hızla tamamlamaya çalıştıklarını anlatan Türel, ilginç bir örnek verdi. Zaman zaman hayal kurduğunu ve bir ilahi gücün gelmesi halinde ne dileyeceğini de anlatan Türel, “Bir sihirli lamba ya da bir ilahi güç gelse 'Dile Menderes benden ne dilersen' dese, inanın bu projelerin bir an önce gerçekleşmesi dışında başka bir şey dilemem. Dileğimin olması karşılığında istifamı şart koşsa bile anında istifa ederim. Yeter ki projelerimiz, hayallerimiz gerçek olsun, Antalya kazansın" dedi.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü de sivil toplum kuruluşlarının başta eğitim olmak üzere sorunlara eğilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. ANTİAD'ın bir okulu yenilemesinin örnek bir davranış olduğunu anlatan Tütüncü, “Her şeyi devletten beklememek lazım. Yaptıklarımızı paylaşmak çok kıymetlidir. Biz sizlerle her zaman birlikte ve beraberiz. Eğitim gerçekten çok önemli" dedi.

ANTİAD Başkanı Ersan Göksan, derneğin yaz süresi boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerden söz etti. 2 ay önce başlatılan eğitime destek kampanyasını da anlatan Başkan Göksan, Kepez ilçesindeki Esen İlkokulu'na destek vermek için karar aldıklarını söyledi. Okulun boya ve tadilatlarını elden geçirdiklerini de kaydeden Göksan, zorlandıklarını, ancak aldıkları desteklerle bu işi kısa sürede tamamladıklarını söyledi.

Toplantının ardından Başkan Türel'e ANTİAD Daimi Üyesi şilti, Başkan Tütüncü'ye de plaket takdim edildi.