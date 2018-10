Başkan Türel'den taraftar gruplarına birlik çağrısı

07 Gençlik ve Grup 1966 taraftar grupları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel onuruna yemek verdi. Taraftarların sevgi gösterileri ve tezahüratlar ile karşıladığı Başkan Türel, gördüğü yoğun ilgiye üçlü çektirerek karşılık verdi. "Bizde aşk 7 harflidir; Antalya" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gecede taraftar otobüsleri ile deplasmana gittiği günlere ait anılarını paylaştı. Türel, taraftarlar arasında maç izlemeyi çok sevdiğini belirtti. Oğulları Akın ve Akant'ın da Antalyaspor taraftarı olduğunu kaydeden Başkan Türel, "Benim ufaklıkları da yetiştiriyoruz. Onlar da sizlerle beraber Antalyaspor aşkını yaşıyorlar. Benim iki oğlumda Antalyasporlu. Başka bir takım tutmaları mümkün değil" dedi

'ANTALYASPORLU OLARAK TOPRAĞA GİDECEĞİZ'

"Biz doğduğumuz andan beri Antalyasporluyuz" diyen Başkan Türel, "Ben Antalyaspor tribünleriyle 7-8 yaşlarında tanıştım. Her golden sonra babamın beni top gibi havaya atıp tuttuğunu hatırlarım. Antalyasporlu olmak benim şu an içinde bulunduğum ne belediye başkanlığının gereği ne de içerisinde bulunduğum siyasetin gereği. Antalyasporlu doğduk, Antalyasporlu yaşıyoruz, Allah'ın izniyle Antalyasporlu olarak toprağa gideceğiz" diye konuştu.

'ANTALYASPOR'UN GELECEĞİ AYDINLIK'

Antalyaspor'un dönem dönem her takım gibi inişli çıkışlı günler geçirebildiğine vurgu yapan Menderes Türel, “Önemli olan geleceğe emin adımlarla sağlam yürümek. Antalyaspor'un bunda sonra borcunun iyi yönetilmesi gerekiyor. Şimdi bunun için gayret ediyoruz. İnşallah bunu da başarıp kulübü 4-5 sene içerisinde borçsuz bir hale getirebiliriz. Antalyaspor'un geleceği aydınlık. Antalyaspor'un bu oturmuş kadrosunun çok başarılı olacağına baştan beri inanıyorum" diye konuştu.

TARAFTARA BİRLİK ÇAĞRISI

Taraftara birlik ve beraberliğini koruması çağrısında bulunan Başkan Türel, “İyi gününde de kötü gününde de takımın yanında durmayı, her zaman takıma destek olmayı başaran nadir taraftar gruplarından bir tanesi bizim Antalyaspor taraftarlarıdır. Yani sizlersiniz. O yüzden size teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Böyle devam ederseniz kusura bakmasın yanımızda ama Orhan Okulu bile Antalyaspor'un sırtını yere getiremez" dedi.

ÇOCUK ESİRGEME YARARINA FORMA SATILDI

Konuşması sık sık tezahüratlarla kesilen Başkan Türel, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Murat Çiçek'e teşekkür etti. Gecede, Antalyasporlu futbolcuların imzaladığı takım forması, geliri, Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlanmak üzere satışa çıkarıldı. Formayı alan turizmci Tolga Cömertoğlu, imzalı formayı teşekkür hediyesi olarak Murat Çiçek'e hediye etti.