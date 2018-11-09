Başkan Türel'den 10 Kasım mesajı

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, ölümünün 80. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı, minnet ve rahmetle andıklarını söyledi. Bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikali yalnız Türk milletinde değil, dünyanın pek çok ülkesinde de derin izler bıraktığını belirten Türel, "Askeri yetenekleri ve devlet adamlığı vasıfları ile dönemin en önemli liderlerinden biri olan Atatürk, tarihe mâl olmuş bir önderdir. 10 Kasım tarihi Atatürk'ü anmanın yanı sıra, onu daha iyi anlamak için de önemli bir fırsattır. Fikir ve eserleriyle yaşadığı döneme ve yüzyıla damgasını vuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önderlik ettiği kurtuluş mücadelesiyle sadece Türk milletinin değil, sınırlarımızın çok ötesinde yaşayan farklı dinden, dilden ve ırktan birçok insanın da kalplerinde unutulmayacak izler bırakmıştır. Türk milletinin Atası olarak her daim kalplerde yer alırken, unutulmaz bir kişilik, mümtaz bir insan olarak ebediyete kadar varlığını sürdürecektir" dedi.

Atatürk'ün hedefi, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu mesajında belirten Türel, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen en büyük görev onun bıraktığı eserleri yaşatmak, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin daha da üstüne çıkararak O'nun hedef ve hayallerini gerçekleştirmektir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda sağladığı milli birlik ve beraberlik ruhu ilk günkü gibi devam ediyor. Milletimiz o günlerde olduğu gibi şimdi de kendisine karşı oyun oynamak isteyenlere en güzel cevabı veriyor. Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdiğimiz günlerde olduğu gibi bugün de 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ülküsü etrafında sürdürdüğümüz bu mücadelenin başarıya ulaşacağından asla şüphemiz yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatıraları, gösterdiği hedefler bizi birleştiren ortak mirasımızdır. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu vatan için şehadet şerbeti içmiş bütün şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum."