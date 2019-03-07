Başkan Türel, Demre ve Kaş'ta

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaş'a bağlı Kalkan ve Kınık mahallelerini ziyaret etti. Türel'e, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Cumhur İttifakı'nın Kaş Belediye Başkan Adayı AK Partili Mutlu Ulutaş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yavaş, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak eşlik etti. Türel önce Kalkan'da, Mutlu Ulutaş'ın seçim ofisini açtı, ardından Kınık'ta vatandaşlara hitap etti. Kaş'a yaptığı ve yapacağı hizmetleri anlatan Türel, Kınık'a Türkiye'nin en büyük hal kompleksini kuracaklarını, çiftçinin sorunlarını da kuracakları Tarım Market'le çözeceklerini aktardı.

Menderes Türel, daha sonra Demre Belediye Başkanı ve Başkan Adayı AK Partili Süleyman Topcu'nun Demre'ye bağlı Köşkerler Mahallesi'nde düzenlediği mitinge katıldı. Mitinge AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, AK Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, MHP İlçe Başkanı Mustafa Demirel, belediye meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, "Her Demreli benim kardeşimdir. 15 yıldır Köşkerlerliler ne dediyse yaptım. Yapmaya devam edeceğim" dedi.

Milletvekili Atay Uslu, "Topcu başkanın yönettiği bir ilçede ancak böyle bir coşku olur. Bu coşkuyu gördükten sonra şunu gördüm; Demre'de Süleyman Topcu, Antalya'da hizmetin ve sözün ustası, gönül adamı Menderes Türel bir kez daha başkan olacak. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan olduktan sonra bu ülkenin sırtı yere gelmez" diye konuştu.

'İLK KEZ 600 METRE YÜKSEKLİĞE SU ÇIKARACAĞIZ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de şöyle dedi:

"Demre'mizde 5 yıldır çok önemli projelere imza attık. Noel Baba Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, sahil projesi, Muskar'ın içme suyu projesi. Bu akşam burada Yavu, Davazlar ve Gürses mahallerine hayat verecek, tarımı geliştirecek sulama suyu projesinin temelini atıyoruz. İlk kez 600 metre yüksekliğe su çıkaracağız. Daha önce en fazla 300 metre yüksekliğe su çıkardık. Demre'ye yaptığımız hizmetleri sizin sayenizde yaptık. Bizlere destek verdiniz. Büyükşehir Yasası ile bu hizmetleri getirdik. Biliyoruz eksikliklerimiz var. Yapamadıklarımız var. Bunun için bir kez daha 5 yıl için sizlerden destek istiyoruz. Buraları avucumun içi gibi biliyorum. Eksik kalanları tamamlayacağız."

'MAKAMLAR GEÇİCİDİR'

Antalya'ya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nı kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Menderes Türel, "Ben bu binanın yüzde 60'ını 2009 yılına kadar tamamlamıştım. Ancak 2009 yılında göreve gelenler bu binaya çivi çakmadı. Bina çürüdü, kabloları çalındı. 2014 yılında 'Nerede kalmıştık' diyerek tekrar göreve geldik. Binayı tamamladık. Antalya'ya yakışan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası var artık. Biz makamların değil, milletin adamıyız. Makamlar geçicidir. Kadıya mülk değildir. Bizim olmadığımız dönemlerde hizmetler hep yarım kaldı. İşte bunun için sizden bir 5 yıl daha destek istiyoruz" dedi.

'10 BİN DAR GELİRLİYİ KONUT SAHİBİ YAPACAĞIZ'

Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Türel, "Burs verdiğimiz öğrenci sayısını 10 binden 30 bine çıkaracağız. Sosyal kartla yardım yaptığımız aile sayısını 14 binden 30 bine çıkaracağız. 606 liradan başlayan taksitlerle 10 bin dar gelirliyi konut sahibi yapacağız. Biz Antalya'ya metro yapacağız diyoruz. Birileri halk su, halk süt diyor. Projenin başına halk koymakla, su halkın suyu olmuyor. Halkın suyu musluktan akan sudur. Bir zaman ucuz su dediler. Suyu en pahalı yaptılar. 8 bin 641 çiftçimize bedava elektrik verdik. Önümüzdeki dönemde bize destek verirseniz 50 bin çiftçimize bedava elektrik vereceğiz. Demre'yi Topcu başkanla uçuracağız. Biliyorsunuz Demre'ye havalimanı geliyor. Demre'ye havalimanını bizden başka yapacak var mı?" diye konuştu.

'BU BİR ANTALYA İTTİFAKIDIR'

Tarım destek paketiyle tarım marketler kurulacağını anlatan Başkan Türel, şöyle dedi:

"Sera ipini, sera örtüsünü, gübreyi bu marketlerde yüzde 20 daha ucuz satacağız. Faydalı böcekleri üreticimize bedava vereceğiz. Ayrıca bu marketlerde geçerli olacak üreticilerimize tarım marketten kar vereceğiz. Bu seçim mahalli seçim. Bu nedenle geçmişte İYİ Parti'ye, CHP'ye veya başka partilere oy vermiş kardeşlerimiz bizimle beraber. Bu ne demektir? Bu bir Demre ittifakıdır, bu bir Antalya ittifakıdır. Doğru kişileri seçerseniz size daha iyi hizmet gelir. Biz adaylar değil, partiler değil, projeler yarışsın istiyoruz. Ancak bizim aramızda bölücüler, terör ve terörist seviciler yok. Demre'de Süleyman Topcu'dan, Antalya'da Menderes Türel'den başka sözünün eri yok."

Başkan Türel bir vatandaşın "İlçede yeterli ambulans yok" sözü üzerine de "Sağlık Bakanlığı'na söyleyeceğiz. Bakanlık bir ambulans göndermezse seçimlerden sonra ben göndereceğim" dedi.