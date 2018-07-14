Başkan Sözen'den çocuk istismarına tepki

ÇOCUK istismarı vakalarına tepki göstermek amacıyla Manavgat'ta bu yıl 8'incisi düzenlenen Motosiklet Festivali'nde 'Çocuk istismarına hayır' temasını işlendi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de özel olarak hazırlanan ve üzerinde 'Çocuk susar sen susma' pankartının önüne geçti ve 'Çocuk istismarına hayır' diye bağırdı.Başkan Şükrü Sözen, "Çocuklar ülkemizin geleceğidir. Onlara yapılanları kınıyorum. Ülkemizde 12- 13 yaşında halen çocuk gelinler var. Bunlara da 'dur' denmeli. Çocuklar o yaşlarda okul kıyafeti giyer, gelinlik değil. Ben de kız çocuğu babasıyım. Bu konuya benim kadar herkesin de duyarlı olmalı ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmalı" dedi.