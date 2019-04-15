Başkan Sili’den turizm sezonu değerlendirmesi

ALTİD Başkanı Burhan Sili, 2019 turizm sezonundan Alanya’nın beklentileriyle ilgili, “2019 sezonu yalnızca Alanya için değil, görünen o ki Türkiye için de olumlu bir sezon olacak. Bunu nereden anlıyoruz; biliyorsunuz Alanya – Gazipaşa Havalimanı’nın geçen seneki verileri tarihi rekor kırdı, 13 milyon seviyesini aştık. Bu sene de hem Rus pazarında eksilme olmaması hem de Avrupa Pazarı’ndaki artışlar sebebiyle daha iyi bir sezon geçeceğini gözlemliyoruz. Şu an içim elimizdeki veriler bizi umutlandırıyor.” dedi.

‘İSTANBUL’DAKİ KAOS TURİZMİ ETKİLEMEZ’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili seçim sonucunun henüz nihayete ermemiş olmasının turizm sektörüne ve Alanya’ya etkisine dair Başkan Sili’nin açıklaması, “Şu aşamada olumsuz bir durum söz konusu değil. Gördüğüm kadarıyla Avrupa rezervasyonları belirli bir oranda yavaşlamış durumda ama burada İstanbul’daki belirsizlikten ziyade, rakibimizin olan ülkelerden İspanya ve Yunanistan’ın ön rezervasyonlarının iyi gitmemesi sebebiyle fiyat indirimine gitmeleridir. Esas sebep bu. İstanbul’da yaşanan süreç demokratik bir süreçtir. İtirazlar var ve bu itirazların neticelendirilmesi lazım. Akabinde demokrasinin genel hatları dışında bir olumsuzluk söz konusu olmaz ise herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyorum.” şeklinde oldu.

SATILIK İLANLARININ AZLIĞI OLUMLU BİR GÖSTERGE

Başkan Sili, Alanya’da satılık otel oranlarının geçen senelere oranla düşmesi konusunda, “Bu, turizm sektöründe 2015 yılı ortasında başlayan ve 2016 yılında da devam, insanlar üzerinde de olumsuz etki bırakan sürecin ortadan kalktığını gösteriyor. Türkiye, bugün tekrar turizmde turizm sektöründe hizmet veren ülkeler içerisinde olumlu bir konumda ve gelişmeye de devam ediyor. Bu anlamda yatırımcılar ve işletmeciler ellerindeki değeri satmak yerine ekonomik anlamda değerlendirme yoluna gidiyorlar. Bu, turizmimizin olumluya doğru gittiğini gösterir.” açıklamalarında bulundu.